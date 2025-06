1 Der Kulinarische Weinweg führt rund um die Stettener Yburg. Foto: Archiv

Der Kulinarische Weinweg rund um die Yburg lockt am gesamten Pfingstwochenende Besucher nach Kernen.











Welch’ herrliche Kulisse, die in guter Tradition alljährlich an Pfingsten Spaziergänger und Viertelesschlotzer aus dem Remstal und der ganzen Region in den Kernener Ortsteil Stetten lockt: Die örtlichen Wengerter und Gastronomen begrüßen an diesem Wochenende beim Kulinarischen Weinweg rund um die Yburg aus nah und fern angereiste Genussmenschen.