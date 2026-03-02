Pfiffige Lösung aus Ludwigsburg: Neue Firma stellt Töpfe her, in denen Pflanzen an der Wand wachsen können

Die Topf-Systeme des Start-ups Vertical aus Ludwigsburg lassen sich leicht im Zimmer befestigen und locken keine Fliegen an. Entstanden ist die Idee aus einer Not heraus.
Wie so viele andere hat auch Marco Wagner in der Coronazeit ein Faible für Pflanzen entwickelt. Sein Problem war nur, dass ihm für dieses Hobby der Platz fehlte. „Schnell stand der ganze Schreibtisch voll. Es fing an, ein bisschen zu nerven“, sagt der 37-Jährige. Die Lösung lag für ihn auf der Hand: Man könnte seine grünen Lieblinge doch einfach in Töpfen an der Wand befestigen. Er durchforstete das Internet nach Angeboten, habe aber schlicht nichts gefunden, was zugleich schnörkellos und bezahlbar gewesen wäre. Deshalb machte sich der Motion-Designer selbst ans Werk.