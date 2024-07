Pfiffe gegen den Spanier im EM-Halbfinale: „Tickets verschwendet“: Cucurella kritisiert deutsche Fans

1 Der Spanier Marc Cucurella hat erstmals in einem Interview über die Pfiffe gegen ihn im EM-Halbfinale gegen Frankreich gesprochen. Foto: dpa/Tom Weller

Bei jedem Ballkontakt wurde der Spanier Marc Cucurella im EM-Halbfinale gegen Frankreich von deutschen Zuschauern ausgebuht. In einem Interview hat er zum ersten Mal ausführlich darüber gesprochen.











Link kopiert



Spaniens EM-Star Marc Cucurella hat für die Pfiffe deutscher Fans gegen ihn wenig Verständnis. „Eigentlich war mir das egal. Aber gleichzeitig fühlte es sich auch ein wenig traurig an, dass einige Leute zu diesem Spiel kamen, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen“, sagte der Linksverteidiger des FC Chelsea in einem Interview von „The Athletic“. „Einige Leute haben damit Tickets verschwendet, die auch an Fans hätten gehen können, die das Spiel wirklich genossen hätten.“