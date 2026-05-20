Einen Monat nach dem Start ihrer ZDF-Doku "Pferdestärke" meldet sich Gina Schumacher bei ihren Fans: Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist dankbar für das Feedback.
Rund einen Monat ist es her, dass die ZDF-Dokumentation "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" in der Mediathek erschien - und Gina Schumacher (29) nutzt dieses kleine Jubiläum für eine persönliche Nachricht an ihre Fans. Auf Instagram schreibt die Western-Reiterin: "Ich bin allen sehr dankbar für die netten Worte und das Feedback zu 'Pferdestärke'".