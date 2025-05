11 Trockenen Fußes kamen die Pferde diesmal durch die Umzugsstrecke in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Feierlaune allenthalben in Ludwigsburg am Wochenende. Neben dem Pokalsieg des VfB Stuttgart und der Meisterschaft der Handballerinnen gab es viele weitere Feiergründe. So feierten Paare bei dem Pop-Up-Hochzeiten auf dem Marktplatz ihre Liebe und alle vereint die 255. Ausgabe des Ludwigsburger Pferdemarkts.