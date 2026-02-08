Beim Rathaussturm bekommt Leonbergs Oberbürgermeister einiges um die Ohren gehauen. Doch auch die Narren wissen, dass der neue Verwaltungschef noch Zeit braucht, um sich zu bewähren
Es war die Ruhe vor dem Sturm, zumindest für einen. Während sich der Leonberger Marktplatz am Sonntagvormittag langsam, aber stetig immer weiter füllte, saß Harald Lutz auf einer der Bänke am Alten Rathaus. Fast schien es, als ruhte der Ehrenpräsident des Karnevalvereins Gesellschaft Engelberg ganz in sich. Das bunte Treiben, das die immer größer werdende Menschenschar in froher Erwartung auf einen der Pferdemarkt-Höhepunkte um ihn herum veranstaltete, schien Lutz – für den Moment zumindest – nur wenig zu interessieren.