Der Dienstag ist traditionell der Haupttag eines jeden Leonberger Pferdemarkts. Was ist wann und wo geboten? Hier gibt es den Überblick über das Highlight des größten Leonberger Fests.

Da ist er also, der Pferdemarkt-Dienstag – jener Tag, auf den viele Leonbergerinnen und Leonberger ein ganzes Jahr hinfiebern. Großer Festumzug, Bewirtung und große Bar in und an der Feuerwache, die Altstadtkeller öffnen ein letztes Mal bei dieser 333. Ausgabe des Leonberger Pferdemarkts – und natürlich sollen Krämermarkt, Rummel und Vorführungen im Reiterstadion keinesfalls unterschlagen werden. Hier gibt’s die letzten Hinweise und Tipps rund um den Höhepunkt der Leonberger „Nationalfeiertage“ abseits unseres am Montag gestarteten Newsblogs.

Pferdehandel auf dem Marktplatz Der Pferdehandel auf dem Leonberger Marktplatz beginnt um 9 Uhr. Dort wechseln die edlen Rösser noch klassisch per Handschlag den Besitzer. Ein Besuch lohnt sich immer, aber Achtung: Um Unfällen vorzubeugen, ist das Füttern und Streicheln der Pferde verboten. Außerdem darf der Sicherheitsbereich hinter den Pferden, der deutlich sichtbar gekennzeichnet ist, nicht betreten werden.

Reiterstadion

Im Reiterstadion (Fichtestraße 19) beginnt ebenfalls um 9 Uhr der Wettbewerb der Großpferde (bis 13.30 Uhr). Auch eindrucksvolle Kutschen gibt es dabei zu bestaunen, Ein-, Zwei-, Vier-, Sechs- und sogar Achtspänner werden ihre Runden drehen. Ein Teil der prämierten Pferde ist als Gruppe beim Festumzug dabei.

Krämermarkt

Der Krämermarkt in der Steinstraße öffnet ebenfalls um 9 Uhr für die Besucherinnen und Besucher. Artikel rund ums Pferd, Haushaltswaren, Kleidung, Schmuck, Kulinarisches und vieles, vieles mehr haben die Stände im Angebot. Bis gegen 18 Uhr ist ein Bummel möglich.

Feuerwache

Kein Pferdemarkt in Leonberg ohne die bewirtete Feuerwache. In der Fahrzeughalle gibt es ab 10 Uhr deftiges Essen, Getränke aller Art sowie Livemusik. Die Feuerwehr-Bar auf dem Hof öffnet um 11 Uhr, dort ist in Sachen Getränken alles, was eine Party braucht, im Angebot. Für Musik und Stimmung sorgt ein DJ. Die Bewirtung im Magazin endet um 21 Uhr, die Bar schließt um 23 Uhr.

Haus der Begegnung

Traditionell lädt am Pferdemarkt in Leonberg auch das Haus der Begegnung ein. In der Eltinger Straße 23 gibt es von 11 bis 17 Uhr eine abwechslungsreiche Bewirtung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Leonberg. Das „HdB“ wird an diesem Tag zu einer Mischung aus Caféhaus und Bistro.

Großer Festumzug

Der große Festumzug beginnt schließlich um 14 Uhr. Die teilnehmenden Gruppen stellen sich in der Berliner Straße auf, um dann durch die Innen- in Richtung Altstadt zu ziehen. Zu sehen gibt es Brauchtumsbeiträge, Pferdegespanne, Vereinsbeiträge mit einfallsreichen Festwagen sowie phantasievolle Fußgruppen und Fasnetsgruppen aus der Region.

Rummel

Der Rummel auf dem Festplatz an der Steinstraße ist am Dienstag ein letztes Mal geöffnet: von 9 bis 20 Uhr. Der kleine Vergnügungspark am Belforter Platz vor dem Neuen Rathaus ist von 10 bis 20 Uhr in Betrieb.

Party in der Altstadt und anderswo

Ein letztes Mal öffnen auch die Keller in der Altstadt. An diesem Dienstag sind das folgende:

ZWO-Partykeller (Marktplatz 2): ab 15.30 Uhr

Kleinfelder-Keller (Graf-Ulrich-Straße 4): ab 16 Uhr

Arda's Grand Cru Vinothek (Marktplatz 30): 15 bis 1 Uhr

Vinum etc Ziegler (Graf-Ulrich-Straße 7): 9 bis 13 Uhr

Bei Inge & Hansi im Adler (Graf-Ulrich-Straße 5): ab 9 Uhr

Ruff-Keller (Graf-Ulrich-Straße 3): ab 9 Uhr

Alte Amtei (Oberamteistraße 9): ab 10 Uhr

Hey! Cake (Graf-Eberhard-Straße 2): Stand auf dem Hirschbrunnenplatz ab 9 Uhr, „Drinks + Beats" ab 17 Uhr

Und sonst?

In der Steinturnhalle ist die THW-Helfervereinigung Leonberg mit ihrer Bar am Start, die an diesem Dienstag um 12 Uhr öffnet.

Weinhof Illigs „Lustige Kelter" (Hindenburgstraße 86/1): 12 bis 24 Uhr

i-Punkt der Stadtverwaltung

Wer vor Ort weitere Informationen zum Pferdemarkt benötigt, ist beim i-Punkt der Stadtverwaltung goldrichtig: und zwar in der Graf-Eberhard-Straße 2/1. Geöffnet ist er an diesem Dienstag von 8 bis 16 Uhr. Beim i-Punkt werden auch Souvenirsammler fündig, ein Blick auf das Angebot mit Leonberg-Andenken lohnt sich.