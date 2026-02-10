Pferdemarkt in Leonberg: Zwischen Wiehern, Wurstduft und Witz – der Pferdehandel in Leonberg

70 Pferde stehen an diesem Dienstag in der Leonberger Altstadt traditionell zum Verkauf, Preisrichter verteilen Noten – in der Regel nur gute. Aber es gibt Ausnahmen.
In den frühen Morgenstunden sind die ersten Händler schon eingetroffen, sie haben ihre zum Verkauf stehenden Pferde in Reih und Glied positioniert. Die Tiere sind für den Freizeitbereich geeignet, leistungsfähige Sportpferde sind hier nicht zu finden. Das herzhafte Aroma von gebratenen Würstchen und Pommes liegt in der Luft. Es ist die Ruhe vor dem großen Ansturm auf den historischen Marktplatz, wenn dort in der Schloßstraße etwas später der traditionelle Pferdehandel stattfindet.