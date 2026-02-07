Pferdemarkt in Leonberg: Warum die SV-Handballer zum Auftakt nur mit angezogener Handbremse feierten

Die Warm-up-Partys der Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen sind längst berühmt-berüchtigt. In diesem Jahr gibt es eine besondere Herausforderung.

Normal ist am Leonberger Pferdemarkt ohnehin nichts. Doch für die Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen tut sich diesmal ein besonderer Umstand auf. Die vor Saisonbeginn in die Oberliga aufgestiegene Damenmannschaft sowie die von einer Staffelzusammenlegung betroffene, ebenfalls in der Oberliga aktive Herrenmannschaft waren ausgerechnet am Sonntag des größten Leonberger Festes auf dem Handballfeld gefordert.

Doch das hält beide Teams nicht davon ab, ihren Beitrag zur mittlerweile berühmt-berüchtigten Pferdemarkt Warm-up-Party zu leisten. Hinter dem Bartresen in der Steinturnhalle finden sich Aktive beider Mannschaften, um für die Bewirtung der zahlreichen Gäste zu sorgen.

Pferdemarkt in Leonberg: Hinter der Bar der Handballer des SV Leonberg/Eltingen bleibt es trocken

Der Rückraumspieler Yannik Oral mischt normalerweise die gegnerischen Abwehrreihen auf, jetzt mischt er Longdrinks hinter der Bar, verteilt Gläser und Anweisungen und fühlt sich dabei sichtlich wohl. Serin Mitspieler Felix Wiederhöft, der die Handballer nach Saisonende verlassen wird, schenkt statt Toren heute nur Getränke ein. Sich selbst genehmigt der Rechtsaußen im Hinblick auf das anstehende Spiel nichts. Das gilt, so sagt er, für alle Spieler hinter der Bar.

Die Spieler hantieren mit Hochprozentigem – aber nur für die Gäste. Foto: Simon Granville

Ob sich so eine lange Feier mit dem Spiel am Sonntag verträgt? „Warum nicht?“, meint Wiederhöft. Nur am Freitag wurde die Bar von den ersten Mannschaften betrieben, am Samstagabend übernahmen die jeweiligen Zweitvertretungen den Betrieb, sodass die Oberligisten sich auf die Spiele vorbereiten konnten.

Auch die Frauenmannschaft hat Personal abgestellt. Lani Gronwald macht normalerweise das Tor der Wildcats dicht. Am Freitagabend aber nur die Gäste. An ihrer Seite wirbelt die emsige Simona Schmaderer wie sonst im SV-Rückraum. Auch Patricia Ahlborn ist dabei. Nach ihrer schweren Knieverletzung beim Saisonauftaktspiel trägt sie noch immer eine Schiene, die Genesung verläuft allerdings wie geplant.

Mit Kisten voller Gläser pendelt die Kreisläuferin Sara Karwounopoulos zwischen Bar und Küche, wie sonst zwischen den Strafräumen auf dem Feld. „Der Pferdemarkt ist wichtig für Leonberg und wir Handballer sind da schon jahrelang involviert“, erzählt die Spielerin. Sie und ihre Kollegen bringen sich gern für den Club ein, betont sie.

Auch der Abteilungsleiter Matthias Groß wuselt geschäftig durch die Halle. Bereits zum zwölften Mal veranstaltet seine Abteilung die Party. Nach dem Adventsdörfle gehen die Planungen bereits los, mittlerweile ist für Groß allerdings eine gewisse Routine eingekehrt. Am Freitagnachmittag wird die Halle hergerichtet, die Abläufe vor der Hallenöffnung unterliegen einem genau getakteten Prozedere, dem gleichen wie jedes Jahr.

DJ Kevin Christens heizt mit Abba und Taylor Swift ein. Foto: Simon Granville

In der vollen Turnhalle kocht die Stimmung. DJ Kevin Christens mischt Musik aller Genres und Epochen, die Menge steht dicht an dich und tanzt in der glühenden Luft zu Abba wie zu Taylor Swift. Zudem werden fleißig Bier und Mischgetränke von den Handballern serviert.

Dass die Spieler mit dem Hochprozentigen hantieren, bereitet dem Handball-Chef keine Sorgen. „Die Mannschaft arbeitet und geht in einem vernünftigen Zustand wieder nach Hause“, stellt Groß klar. Ein explizites Alkoholverbot sei nicht ausgesprochen, man habe lauter vernünftige Spieler, sagt er.

Pferdemarkt in Leonberg: Auch die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen feiern mit

Auch andere Spieler des SV Leonberg/Eltingen wollen sich die Party nicht entgehen lassen, die Fußballer Marco Seufert, Patrik Hoffmann und Ennio Ohmes mussten zwar bereits am Samstag auf dem Platz stehen, trotzdem standen sie erst einmal auf dem Parkett der Steinturnhalle. Ohmes findet: „Es ist eigentlich Pflicht, am Pferdemarkt-Freitag hier zu sein.“ Was der Trainer dazu sagt? „Solange es im Rahmen bleibt, passt das“, grinst der Stürmer.

Auch die Zweitvertretung der Fußballer um Trainer Sebastian Kohler ist zahlreich erschienen, auch Volleyballerinnen aus Flacht haben den Weg in die Halle gefunden. Die Pferdemarkt Warm-ip-Party ist eben keine normale Veranstaltung. Besonders für die Sportler nicht.