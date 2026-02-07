Pferdemarkt in Leonberg: Warum die SV-Handballer zum Auftakt nur mit angezogener Handbremse feierten

Die Warm-up-Partys der Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen sind längst berühmt-berüchtigt. In diesem Jahr gibt es eine besondere Herausforderung.
Normal ist am Leonberger Pferdemarkt ohnehin nichts. Doch für die Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen tut sich diesmal ein besonderer Umstand auf. Die vor Saisonbeginn in die Oberliga aufgestiegene Damenmannschaft sowie die von einer Staffelzusammenlegung betroffene, ebenfalls in der Oberliga aktive Herrenmannschaft waren ausgerechnet am Sonntag des größten Leonberger Festes auf dem Handballfeld gefordert.