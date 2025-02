Pferdemarkt in Leonberg: Sonntägliches Shoppingfieber mit Barbie

8 Ein Träumchen in Pink: Barbie besucht am Sonntag das Leo-Center. Foto: Simon Granville

Beim Fantreffen im Leo-Center können große und kleine Fans ein Foto mit Barbie machen. Der Andrang beim verkaufsoffenen Sonntag ist riesig.











Na da ist was los: In der Mitte des Leo-Centers ist an diesem Sonntag kein Durchkommen mehr. Dutzende Mütter mit ihren Kindern, hauptsächlich Mädchen, stehen Schlange, um ein Foto mit Barbie zu machen. Zumindest einer Barbie-Darstellerin. Die Bühne und das Drumherum sind für den Anlass ganz in Pink getaucht. Für das Leo-Center hat sich die Aktion gelohnt: Das Einkaufszentrum ist am verkaufsoffenen Sonntag voll wie nie. Daran hat sicherlich nicht nur Barbie gesorgt. So ist am Pferdemarkt-Sonntag in der ganzen Stadt Rambazamba angesagt, vom Rathaussturm und dem Guggenmusiktreffen in der Altstadt über Rummel und Kleinpferdeprämierung am Reiterstadion, den Flohmarkt in der Römerstraße bis eben zum Shopping-Sonntag im Leo-Center und in Eltingen ist eine ganze Menge geboten.