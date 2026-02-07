Die Brandkatastrophe in Crans-Montana schockierte die Welt. Vor dem Leonberger Pferdemarkt sind nun alle Partykeller auf Brandschutz geprüft worden – nicht alle waren auf Stand.
Bei der Brandkatastrophe im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana kamen in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben, 115 wurden teils schwer verletzt. Auslöser für das Feuer in der Bar Le Constellation waren wohl Tischfeuerwerke auf Champagnerflaschen, die die Deckenverkleidung in Brand steckten. Zudem war eine Notausgangstür offenbar verschlossen.