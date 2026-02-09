Zum Pferdemarkt in veranstaltet der Modelleisenbahnclub Leonberg traditionell seine Ausstellung. Im Johannes-Kepler-Gymnasium zeigen die Experten, was dabei alles möglich ist.
Die Welt der Modelleisenbahn – sie ist kleiner als die Wirklichkeit, aber dennoch unendlich groß. Das spürten auch die Besucherinnen und Besucher, als sie jetzt im Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium vorbeischauten. Dort veranstaltete der Modelleisenbahnclub Leonberg seine traditionelle Pferdemarkt-Ausstellung. Zahlreiche Vereinsmitglieder und auch viele Gäste präsentierten unter anderem in der Aula, was mit kleinen Zügen, Häuschen, Autos und Figürchen alles entstehen kann.