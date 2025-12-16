Pferdemarkt in Leonberg: Deshalb öffnet die Feuerwehr Leonberg ihre Pferdemarkt-Bar nur am Dienstag

Zwei Tage waren es bei der diesjährigen Ausgabe des Leonberger Pferdemarkts. 2026 öffnet die Feuerwehr ihre legendäre Bar wieder nur an einem Tag. Das sind die Gründe.
Viele Besucherinnen und Besucher des Leonberger Pferdemarkts waren in diesem Jahr durchaus erfreut: Denn die Bar der Leonberger Feuerwehr öffnete nicht nur am Dienstag, dem Haupttag der fünftägigen Sause, ihre Türen. Bereits am Samstag stieg dort die erste Party. Jetzt steht allerdings fest: Der Barbetrieb an zwei Tagen während des Pferdemarkts bleibt eine einmalige Sache.