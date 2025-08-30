Pferdemarkt in Bietigheim: Partystimmung pur – So fröhlich wurde bei der Eröffnung gefeiert

Der 89. Bietigheimer Pferdemarkt ist am Freitag eröffnet worden. Die Besucher strömten am ersten Abend in Scharen auf den Festplatz um bei Live-Musik im Vergnügungspark zu feiern.

Der August setzt zum Endspurt an und das kann für Bietigheim-Bissingen nur eins bedeuten: Absoluter Ausnahmezustand! Freitagabend wurde in der Stadt an Enz und Metter der 89. Pferdemarkt eröffnet – und die Besucher strömten bereits am ersten Tag in Scharen auf den Festplatz unter dem Eisenbahnviadukt, der das Herzstück der Veranstaltung bildet.

Besucher strömen zur Eröffnung des Pferdemarkts Dort steht unter anderem das große Festzelt, in dem gut 3000 Besucher Platz finden um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Für die gute Stimmung sorgten am Eröffnungsabend nicht nur der offizielle Fassanstich, sondern auch die „Partyfürsten“ auf der Bühne. Unter freiem Himmel warteten unterdessen zahlreiche in allen Farben des Regenbogens blinkenden Fahrgeschäfte auf große und kleine abenteuerlustige Passagiere.

Der Pferdemarkt geht noch bis einschließlich Dienstag, 2. September. Neben dem Krämermarkt (Samstag bis Montag) dem Pferdemarkt-Turnier des Reitervereins Bietigheim-Bissingen im Bereich hinter dem Festzelt in Richtung Ellentalstadion (Freitag bis Sonntag) warten noch einige Highlights.

Im Festzelt herrschte am Freitagabend ausgelassene Partystimmung. Foto: Werner Kuhnle

Dazu zählen das große Feuerwerk am Sonntagabend um 20 Uhr und der Festumzug am Montag ab 14 Uhr. Für Pferdefreunde gibt in diesem Jahr zudem noch eine weitere Besonderheit: Vor 100 Jahren fand erstmals ein Pferdemarkt statt. Das Haupt- und Landesgestüt Marbach, das ebenfalls 100 Jahre Hengstparade feiert, veranstaltet deshalb am Sonntag um 15.30 Uhr ein Schauprogramm.