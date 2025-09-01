Pferdemarkt in Bietigheim: Der Festumzug bleibt trocken – und die Besucher strömen herbei

Zum Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) füllen sich die Straßen mit zahlreichen Besuchern – deutlich mehr als im heißen Vorjahr.

Das Blaulicht der Feuerwehr, die den Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim am Montag anführt, ist gerade mal so aus der Ferne zu erkennen, da jubeln die ersten Kinder schon: „Es geht los!“ Gleich darauf folgt ein bunter Strauß aus Trachten- und Sportvereinen, Reitern und Pferdegespannen und natürlich den beliebten historischen Treckern und anderen Oldtimern. Im Publikum herrscht beste Stimmung, es wird gewinkt, gefilmt, gelacht.

Der Pferdemarkt ist damit noch nicht vorbei – am Dienstag geht es weiter –, trotzdem kann Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen, bereits jetzt eine großartige Bilanz ziehen. Allein beim Festumzug waren zwischen 30.000 und 40.000 Besucher auf den Straßen, schätzt sie. „Insgesamt haben wir einen wunderbaren Zuspruch erfahren.“ Das Wetter spielte den Veranstaltern diesmal aber auch sehr in die Karten: „Wir sind zum Glück regenfrei geblieben, und es war auch nicht so heiß wie im vergangenen Jahr.“

Getrübt wurden die Festlichkeiten zu Anfang durch einen Fall von Anämie im Raum Tübingen, einer tödlich verlaufenden Infektionskrankheit bei Pferden. Obwohl glücklicherweise keine Tiere in Bietigheim betroffen waren, ließen mehrere Halter ihre Pferde lieber zu Hause und nahmen nicht an den Prämierungen teil. Beim Festumzug gab es aber keine Ausfälle zu vermelden, berichtet Anette Hochmuth. Hier liefen alle angemeldeten Pferde mit, um die 70 Stück zogen am Montag durch die Straßen – sehr zur Begeisterung der Zuschauerinnen und Zuschauer.