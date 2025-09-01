Pferdemarkt in Bietigheim: Der Festumzug bleibt trocken – und die Besucher strömen herbei

Zum Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) füllen sich die Straßen mit zahlreichen Besuchern – deutlich mehr als im heißen Vorjahr.
Das Blaulicht der Feuerwehr, die den Festumzug des Pferdemarkts in Bietigheim am Montag anführt, ist gerade mal so aus der Ferne zu erkennen, da jubeln die ersten Kinder schon: „Es geht los!“ Gleich darauf folgt ein bunter Strauß aus Trachten- und Sportvereinen, Reitern und Pferdegespannen und natürlich den beliebten historischen Treckern und anderen Oldtimern. Im Publikum herrscht beste Stimmung, es wird gewinkt, gefilmt, gelacht.