Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen Hohe Sprünge, hohe Flüge

Von Susanne Mathes 01. September 2018 - 20:00 Uhr

Die einen schauen sich Bietigheim-Bissingen vom 80 Meter hohen Kettenflieger an, die anderen verfolgen gespannt, zu welchen Höhen es edle Turnierpferde bringen.





12 Bilder ansehen

Bietigheim-Bissingen - Formvollendet macht Hannoveraner-Wallach Cassadero einen Kratzfuß, als wolle er sich vor seinem Publikum verneigen. Jedenfalls sieht es fast so aus. Vielleicht möchte das Sprungtalent jetzt aber auch einfach sein verdientes Leckerli kredenzt bekommen. Schließlich hat Cassadero unter seinem Reiter Andy Witzemann vom PS-Team Winterlingen gerade den ersten Platz beim Stechen im S-Springen gewonnen – in 38,17 Sekunden und fehlerfrei. Witzemann strahlt: Er ist auf der Punktesammeltour in der Qualifikationsrunde für das BW-Bank-Hallenchampionat 2018 einen Schritt weiter. Bevor Cassadero sich ausruhen darf, legt das Duo deshalb noch einen ausgelassene Sieger-Gallopprunde über den Springplatz ein.

Für die Reiter, die bei den Springturnieren auf dem Bietigheimer Pferdemarkt antreten, geht es um Punkte und Preise. An den Banden fachsimpeln derweil Pferdesportbegeisterte. Nicht jedes Team hat einen guten Tag erwischt: Mehrere Reiter brechen am Samstagnachmittag ihren Parcours ab. Auch Zuschauer ohne Fachkenntnisse kommen auf ihre Kosten und lassen sich vom Anblick der mal anmutig-nervös, mal gelassen-konzentriert daherkommenden Pferde in den Bann ziehen, die so hoch hinaus sollen. Während der Bietigheimer-Turniertage müssen in unterschiedlichen Springprüfungen bis zu 1,60 Meter hohe Hindernisse genommen werden.

Mitrennen statt aufsitzen: Eine andere Art von Pferdesport

Moonlight könnte sich diese Hindernisse bequem von unten ansehen. Der Tigerschecke misst gerade mal 85 Zentimeter Stockmaß. Moonlight ist eine aparte grau-gesprenkelte Shetlandpony-Dame und hat am Samstag ebenfalls schon ordentlich gearbeitet. Allerdings ohne Reiter, sondern geführt – als so genannter Runner. „Kinder, die ein so kleines Pony reiten können, gibt es selten“, sagt Anja Koller-Streib aus Marbach, der Moonlight gehört. Mit den niedlichen Vierbeinern, die ihre geringe Körpergröße oft durch eine ordentliche Portion Gewitztheit ausgleichen, macht man dann eben eine andere Art von Sport als auf den großen Pferden, „aber eine sehr schöne, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene“, wie Koller-Streib findet. Man rennt beim Traben, Springen oder beim Geschicklichkeitsparcours neben den Ponys her, braucht also ebenfalls ordentlich Kondition. Bei der Turnierserie „Shetty Sport Süd“ sind aber beispielsweise auch auch rasante Kutschen-Gespanne am Start, bei denen die Erd-Gras-Klumpen nur so auffliegen, wenn es in die Kurven geht.

Über den Dächern von Bietigheim

Hoch hinaus geht es in Bietigheim in diesen Tagen übrigens nicht nur für die Springreiter. Auf dem neben dem Turnierplatz gelegenen Volksfest schraubt sich weithin sichtbar alle paar Minuten ein Kettenkarussell einen 80 Meter hohen Turm hinauf und dreht weit über dem Viadukt seine Kreise. Manchem wird schon beim Zuschauen blümerant. „Was will i da obe?“, meint ein älterer Herr in Lederhose und Karohemd, den Kopf in den Nacken gelegt und den höchsten Punkt fixierend. Die fünfjährige Emely und ihre Patentante Adriane Haußmann kommen kurz darauf gut gelaunt aus dem Fahrgeschäft herausspaziert. „Es war cool“, findet Emely. „Ziemlich windig“, ergänzt Adriane Haußmann. Und gibt zu, auch etwas erleichtert zu sein: „Man ist schon froh, wenn man wieder runterkommt.“