Der nächste VfB-Gegner im Porträt Das erwartet den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum

Das dritte Heimspiel des VfB Stuttgart in der zweiten Liga steht an – an diesem Montag (20.30 Uhr) geht es gegen den VfL Bochum. Was erwartet den VfB gegen den Club aus dem Ruhrpott? Ein Überblick.