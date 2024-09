In diesem Jahr ist der Bernhäuser Pferdemarkt ausgefallen, am Programm für kommendes Jahr wird indes bereits gefeilt. Was steht schon fest?

Der eine oder andere Pferdemarkt-Fan aus Bernhausen und Umgebung wird enttäuscht gewesen sein: In diesem Jahr hat die große Traditionsveranstaltung nicht stattgefunden. Seit 1922 zieht der Pferdemarkt stets Tausende Menschen in den Ort, 2023 wurde – wegen Corona verspätet – die 100. Ausgabe mit einem besonders umfangreichen Programm gefeiert.

„Da die Stadt Filderstadt 2025 ihren 50. Geburtstag gebührend feiert, haben alle Verantwortlichen des Bernhäuser Pferdemarkts beschlossen, 2024 die Veranstaltung auszusetzen und im Folgejahr an den großen Erfolg von 2023 anzuknüpfen“, hieß es Anfang des Jahres in einer Mitteilung aus dem Filderstädter Rathaus.

An dieser Veranstaltung wird bereits im Hintergrund gearbeitet. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats wurde in seiner jüngsten Sitzung über die Fortschritte der Planung zum 101. Pferdemarkt informiert, zudem wurde das Budget bekannt, das es zur Umsetzung von städtischer Seite braucht, nämlich knapp 42 000 Euro. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 14. Oktober über die Freigabe beraten. Die Veranstaltung ist für den 15. und 16. März 2025 geplant. Kooperieren wird die Stadt einmal mehr mit dem Förderverein zur Erhaltung des Bernhäuser Pferdemarktes, dem Reit- und Fahrverein Filderstadt und Umgebung und dem Gewerbeverband DGHI.

Letztlich wird die Konzeption des 101. Pferdemarktes dem Programm zum 100-Jährigen ähneln: Am Samstagvormittag sollen die Prämierungen der Einzelpferde und der Gespanne stattfinden, im Anschluss daran zieht der Festumzug durch Bernhausen. „Es ist uns auch in diesem Jahr ein wichtiges Anliegen, die Schulen nicht nur beim Festumzug einzubinden, sondern auch inhaltlich“, heißt es aus dem Referat für Wirtschaft und Marketing. Den Grundschulen wurden Arbeitsmaterialien und Bastelanleitungen für Steckenpferde zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus soll auch 2025 wieder ein Mittelaltermarkt stattfinden. Am Sonntag sind einmal mehr ein Schauprogramm und geöffnete Läden vorgesehen.