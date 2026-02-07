Pferdekauf beim Pferdemarkt: „Dann stehst du mitten in Leonberg und hast so ein Pony am Strick“

Pferdekauf per Handschlag: Eine Rutesheimerin hat es vor einigen Jahren spontan gemacht und beim Leonberger Pferdemarkt ein Shetland-Pony erstanden. Wie war das so?
Manchmal endet beim Leonberger Pferdemarkt ein Tag anders, als man anfangs gedacht hat. Ein Lied davon kann die Rutesheimerin Theresa Häcker singen. Sie schaute sich mit Mann und Kind im Jahr 2012 die vielen verschiedenen Pferde auf dem Marktplatz in der Altstadt an – und war am Ende plötzlich selbst die Besitzerin eines Shetland-Ponys.