Pferde im Weltweihnachtszirkus: Das Spektakel setzt sich auch im Zirkus durch, gewonnen ist damit nichts

Der Weltweihnachtszirkus beugt sich den Tierrechtsaktivisten – und verzichtet auf Pferdenummern. Dabei dient die Aktion weniger den Tieren, sondern mehr den Aktivisten.
Im Zirkus wird den Zuschauern ein Spektakel nach dem anderen präsentiert. Wahrscheinlich fokussieren sich Tierrechtsaktivisten deshalb so sehr auf diese Branche: Die Manege ist eine perfekte Plattform, um sich ins Rampenlicht zu bringen. Beim Stuttgarter Weltweihnachtszirkus haben es zwei Handvoll Aktivisten des Kollektivs Tierbefreiung und der Gruppe Animal Rebellion geschafft, dass die Vorführung künftig ohne Pferde stattfindet. Ist es ein Gewinn für den Tierschutz? Eher nicht. Dieser Sieg ist ein weiteres Beispiel dafür, dass heutzutage derjenige am meisten Aufmerksamkeit bekommt, der sich am stärksten im Recht fühlt und am lautesten schreit. Den Weltweihnachtszirkus besuchen jedes Jahr rund 120 000 Menschen, der Mehrheit wird die Nummer gefallen haben, sonst hätten sie sich keine Eintrittskarte gekauft. Sie zählt zu den Klassikern im Zirkus, weil Pferde für die meisten Betrachter schöne Tiere sind.