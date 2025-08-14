Pfarrscheuer in Musberg: Land gibt Geld für die Sanierung der Pfarrscheuer

Die Sanierung der Pfarrscheuer ist nicht nur aufwendig und umfangreich, sondern jetzt auch mit Fördermitteln vom Land Baden-Württemberg versehen worden.
Dass ein Dach in die Lüfte abhebt, kommt nicht alle Tage vor. Bei der Pfarrscheuer in Musberg war das aber der Startschuss für die aufwendige Sanierung im Frühjahr 2025. Jetzt sitzt das Dach auf einer Fläche zwischen Pfarrhaus, Dreifaltigkeitskirche und dem Unterteil der Pfarrscheuer – und wartet darauf, dass dieser fertig saniert ist. Dann wird es wieder obenauf gesetzt.