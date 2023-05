1 Auszug aus Pleidelsheim: Samuel, Zoe, Jael, Josua, Noa, Lois und Tabea Hartmann (von links) verlassen ihre Gemeinde. In Peru wartet eine neue Herausforderung. Foto: Werner Kuhnle

Glaube, Liebe, Hoffnung: In Pleidelsheim zeigt sich, was Kirche kann. Wenn die richtigen Leute am richtigen Ort sind – wie die Pfarrerfamilie Hartmann.









Dass dieser Gottesdienst etwas Besonderes sein wird, ist gleich klar. Nicht nur, weil die Pfarrerin zur Begrüßung ruft „Herzlich Willkommen zu diesem Fest!“. Auch nicht nur, weil die Besucher sich zwischenrein über Blumen, Obst und Gemüse miteinander unterhalten. Und dass der Herr Pfarrer in Jeans und Turnschuhen hinten drin sitzt und lacht, weil ein Kind seufzt: „Die singen ja immer weiter“, ist nicht das, was diesen Gottesdienst so besonders macht. Das Besondere ist, dass er einer der letzten sein wird, den Tabea Hartmann hält. Die Pfarrerin wird Pleidelsheim verlassen. Und der Pfarrer auch. Und mit ihnen die fünf Kinder.