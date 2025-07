Pfarrer üben Kritik: „Bürokatisches Monster-Problem“ – Denkmalamt bremst Kirchen bei PV-Anlagen aus

1 Auf der zentral in der Altstadt gelegenen Stadtkirche in Marbach könnte grüner Strom produziert werden. Doch die Genehmigung für eine Solaranlage wurde verweigert. Foto: Werner Kuhnle)

Das Denkmalamt lässt mit Verweis aufs Ortsbild keine PV-Anlage auf der Stadtkirche in Marbach (Kreis Ludwigsburg) zu. Pfarrer kritisieren die Genehmigungspraxis deutlich.











Die Schöpfung zu bewahren, ist eine Maxime, die Christen schon über die Bibel mit auf den Weg gegeben wird. Ein Schlüssel dafür könnte sein, selbst nachhaltig Strom zu produzieren und so die Umwelt zu schonen. Und genau dieses Ziel hat die evangelische Kirchengemeinde Marbach im Sinn. Auf das Süddach der Stadtkirche möchten die Christen eine PV-Anlage schrauben lassen. So könne man den Strom zum Heizen des Gotteshauses direkt vor Ort herstellen „und den meisten Anteil des gewonnen Stroms ins allgemeine Netz einspeisen“, sagt der Dekan Ekkehard Graf. Doch so schön und schlüssig der Plan auch klingt: das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) hat etwas dagegen. Der Bauantrag wurde abgelehnt.