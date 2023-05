3 Taufpate Martin Neweling, Taufpatin Nina Funk, Mutter Caroline Basner und Pfarrer Joachim Stricker aus der Kirchengemeinde Ludwigsburg West (von links) bei der Taufe von Ben Haruki Basner im Neckar. Foto: Ralf Poller/Avanti

Im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck sind am Sonntagvormittag 44 Täuflinge in die christliche Gemeinschaft von Gemeinden in Ludwigsburg und Kornwestheim aufgenommen worden. Die Feierlichkeiten haben Festivalcharakter.









Sonntagvormittag, kurz vor elf. Rund um das Hohenecker Uferstüble ist allerhand los. Autofahrer suchen einen Parkplatz in dem Ludwigsburger Stadtteil, von allen Seiten strömen Menschen. Ihr Ziel: die große Wiese neben dem Uferstüble. Auf dieser stehen Bierbänke, es gibt eine kleine Bühne, rundherum sind Pavillons aufgereiht, Dixie-Toiletten sind aufgestellt. Das Gelände erinnert an ein kleines Open-Air-Festival – und doch dient es an diesem Tag einem ganz anderen Zweck. Menschen sollen getauft werden. Das Wasser des Lebens spüren – und zwar am und im Neckar.