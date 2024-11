Pfarrer aus Fellbach mit origineller Idee: Evangelisch 2.0 – Plaudereien als Podcast

1 Podcast-Aufnahme im Keller: Das Ambiente mutet ein wenig Retro an, doch die Kulisse ist stimmig. Und die Technik der Pfarrer ist zeitgemäß und digital. Foto: / Gottfried Stoppel

„Evangelisch – geht ja noch" – so haben Markus Eckert und Julian Scharpf den Podcast genannt, mit dem sie auf Sendung gegangen sind. Mithilfe der Audiodatei, die man im Internet hören kann, wollen sie Themen moderner, anders – und mit Humor besprechen.











Markus Eckert und Julian Scharpf verstehen sich gut. Die beiden evangelischen Pfarrer in Fellbach trinken gern mal eine Tasse Kaffee miteinander und amüsieren sich köstlich, während sie im wahren Sinne des Wortes über Gott und die Welt plaudern. Soweit nichts Besonderes und in der heutigen Zeit, in der die Zahlen ziemlich deutlich zeigen, dass das Interesse an Kirche stark nachgelassen hat, wohl an sich auch nicht wirklich erwähnenswert.