Pfänder-Ausflug mit Reichskriegsflagge – Hubschraubereinsatz

Aufregung am Pfänder in Österreich: Wanderer lösten einen Großeinsatz aus. Streifenwagen und ein Hubschrauber suchten nach fünf Personen, von denen eine ein Messer bei sich trug.
Eine fünfköpfige Wandergruppe hat am Dienstag, den 19. August 2025, einen größeren Polizeieinsatz am Pfänder ausgelöst. Der 1062 Meter hohe Berg, der als beliebter Aussichtspunkt am östlichen Bodensee zwischen dem bayerischen Lindau und der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz in Österreich liegt, war Schauplatz eines ungewöhnlichen Vorfalls.