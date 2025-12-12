Herzogin Meghan und Prinz Harry wirken als ausführende Produzenten an einem neuen Dokumentarfilm mit. "Cookie Queens" widmet sich jungen Pfadfinderinnen beim Kekse backen und ist für Meghan eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) produzieren gemeinsam einen neuen Dokumentarfilm, der am Sundance Film Festival 2026 Premiere feiern wird. Der Film "Cookie Queens" begleitet junge Pfadfinderinnen während der in den USA weit verbreiteten Tradition der "Cookie-Season". Die "Girls Scouts" verkaufen ihre selbst gebackenen Kekse, um Geld für Pfadfinderinnen-Aktivitäten zu sammeln.

Harry und Meghan arbeiteten als ausführende Produzenten beim Film mit, wie "Deadline" berichtet. Für Herzogin Meghan eine Reise in die eigene Vergangenheit - sie war als Mädchen in Kalifornien selbst passionierte Pfadfinderin. "Als ehemalige Pfadfinderin, mit meiner Mutter als meiner Gruppenleiterin, habe ich eine persönliche Verbundenheit zu diesem Film. Ich bin stolz darauf, dass all unsere Gespräche und die Zusammenarbeit dazu geführt haben, dass Archewell Productions mit diesem preisgekrönten Team zusammenarbeitet, um diese unglaublich fesselnde Dokumentation zu produzieren", so Meghan in einer Mitteilung.

Meghan verkaufte als Mädchen selbst Kekse

"Als wir die ersten Ausschnitte dieses Dokumentarfilms sahen, war uns sofort klar, dass wir daran mitwirken wollten", fügte sie hinzu. "Die kreative Perspektive, der unkonventionelle und doch menschliche Ton der Regie sowie der Blick hinter die Kulissen dieser nostalgischen und gleichzeitig modernen Tradition der Pfadfinderinnen-Keks-Saison sind absolut unwiderstehlich."

Bereits im April teilte die Herzogin von Sussex Kinderfotos von sich, auf denen sie in ihrer Pfadfinderinnen-Uniform Kekse verkaufte. "Unternehmerin zu sein, kann schon in jungen Jahren beginnen. Übrigens, all die Jahre später verkaufe ich immer noch Kekse!", schrieb Meghan und spielte damit auch auf ihre "As ever"-Shortbread-Butterkekse an, die nur wenige Tage nach dem ersten Verkaufsstart der Marke in weniger als einer Stunde ausverkauft waren.

Der Film ist laut Mitteilung "eine Coming-of-Age-Geschichte über die Freuden, den Druck und die Schmerzen, die mit einem der beliebtesten Rituale Amerikas verwoben sind: der Girl Scout Cookie-Saison".

Der von Alysa Nahmias inszenierte Dokumentarfilm soll 2026 im Rahmen der Sektion "Family Matinee" des Sundance Film Festivals Premiere feiern. "Der Film ist fesselnd, offenherzig und voller Herz. Er begleitet vier Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren und ihre Familien durch den jährlichen Wirbelwind aus Verkauf, Streben und Erfolg", heißt es in der Beschreibung von "Cookie Queens".

Für die Pfadfinderinnen sei der Keksverkauf ein Schnellkurs in Unternehmertum. Hinter dem Lächeln und den Kekspackungen verbirgt sich echte Arbeit: lange Tage, ehrgeizige Verkaufsziele und der Druck hoher Erwartungen.