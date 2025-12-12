Herzogin Meghan und Prinz Harry wirken als ausführende Produzenten an einem neuen Dokumentarfilm mit. "Cookie Queens" widmet sich jungen Pfadfinderinnen beim Kekse backen und ist für Meghan eine Reise in die eigene Vergangenheit.
Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) produzieren gemeinsam einen neuen Dokumentarfilm, der am Sundance Film Festival 2026 Premiere feiern wird. Der Film "Cookie Queens" begleitet junge Pfadfinderinnen während der in den USA weit verbreiteten Tradition der "Cookie-Season". Die "Girls Scouts" verkaufen ihre selbst gebackenen Kekse, um Geld für Pfadfinderinnen-Aktivitäten zu sammeln.