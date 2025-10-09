Pfadfinder-Jubiläum: Wo die Cannstatter Pfadfinder ihren 100. Geburtstag feiern

1 Die Christlichen Pfadfinder aus Bad Cannstatt im Jahr 1926 bei einem Landeslager in Kirchheim. Foto: VCP

Die Pfadfinder feiern im Stadtteil Bad Cannstatt ein besonderes Jubiläum. Am Sonntag, 12. Oktober, gibt es die Möglichkeit, die historische Ausstellung zu sehen.











Der Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) Bad Cannstatt ist 100 Jahre alt. Am 31. Mai und 1. Juni hat der VCP sein Jubiläum im Otto-Riethmüller-Haus gefeiert als Begegnungsfest zwischen den Generationen: mit aktiven Pfadfindern, ehemaligen Stammesmitgliedern und Vertretungen der Landes- und Bundesleitung. Jetzt gibt es einen weiteren Veranstaltungsreigen am Sonntag, 12. Oktober. Von 11 bis 12 Uhr findet in der Cannstatter Stadtkirche ein Gottesdienst statt. Ab 12.30 Uhr laden die Pfadfinder zu einer Führung und Besichtigung der historischen Ausstellung ein.