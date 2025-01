Petra Gerster: Ex-Moderatorin: Gemischte Gefühle vor 70. Geburtstag

Die deutsche Journalistin und Moderatorin Petra Gerster (69) führte am 26. Mai 2021 durch ihre letzte "heute"-Sendung im ZDF. Sie war mehr als 30 Jahre beim ZDF, seit 1998 moderierte sie insgesamt 3.661 "heute"-Sendungen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" sagt Gerster über ihren Abschied: "Es sieht so aus, als täten sich Männer schwerer mit dem Abschied von Prominenz und Wichtigsein. Ich finde es eher angenehm, nicht mehr dauernd unter Beobachtung zu stehen."

Sie sei gerne Nachrichtenmoderatorin gewesen, ihr Vertrag sei am Ende sogar nochmal um ein halbes Jahr verlängert worden. Was ihr den Abschied jedoch leichter gemacht habe, "war die Pandemie und wie sie die Arbeit veränderte", blickt die Ex-Moderatorin zurück. Statt dem gemeinsamen Basteln an der Sendung im Großraumbüro war dann ein isoliertes Arbeiten in kleinen Kammern an der Tagesordnung. "Da fiel es mir am Ende nicht so schwer, loszulassen." Auch wenn sie die "heute"-Sendung jetzt einschalte, vermisse sie die Zeit nicht. "Ich habe in 23 Jahren genug Nachrichten von Krieg, Terror und Tod in die Wohnzimmer gebracht."

Am 25. Januar feiert Gerster ihren 70. Geburtstag, auf den sie "mit gemischten Gefühlen" blickt. "Auch wenn öfter mal jemand sagt: '70 - Du! Unglaublich'." Dies helfe ihr, sich langsam an die sieben zu gewöhnen und dankbar zu sein. Wenn man gesund sei, bedeute Altwerden ja auch, "dass man bisher Glück gehabt hat", erklärt die ehemalige Moderatorin. Sie nehme sich gerne die Japaner zum Vorbild, die die 64- bis 75-Jährigen "vor-alt" nennen, so empfinde sie sich auch.

Eine besondere Freude zum Geburtstag konnte Gerster bereits genießen. "Ich bin gerade Großmutter geworden. Das ist das schönste Geschenk, das das Leben mir zum 70. Geburtstag machen kann." Für ihr Enkelkind wolle sie auch so lange wie möglich gesund und fit bleiben.