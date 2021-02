1 Yogalehrer Ralf Rossnagel macht mit der Unterstützung von 1000 Kollgen auf die gesundheitlichen Folgen des Lockdowns aufmerksam. Foto: Tom Pohl

Beim FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner findet eine Petition von 1000 Yogalehrern „Zuspruch“. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nimmt die Argumente der Gesundheitsarbeiter sowie deren Notlage ernst.

Stuttgart - Christian Lindner ist so etwas wie die vereinzelte Stimme im politischen Diskurs über die Corona-Maßnahmen. Der Bundesvorsitzende der FDP mahnt nicht nur den Verlust von Parlamentarismus an, er hinterfragt ständig die Verhältnismäßigkeit des Lockdowns. Was aber viele noch nicht wissen: Lindner ist auch ein Freund des Yoga. Besser gesagt er unterstützt die Initiative „#wirsindyoga“, die stets den physischen und psychischen Wert des indischen Übungsweges vor allem in Zeiten der Pandemie hervorhebt, gleichzeitig aber wie viele andere mit einem Berufsverbot belegt ist.

Von Lindner gibt es für dieses Engagement „Zuspruch“. In einem Brief an den Initiator von „#wirsindyoga“, Ralf Rossnagel, schreibt er: „Ich stimme Ihnen zu: Zahlreiche Betriebe, die ein effektives Hygienekonzept vorgelegt haben, mussten ohne jegliche Evidenz schließen. Wo Hygiene gewährleistet werden kann, sollte eine Öffnung daher auch schnellstmöglich wieder möglich sein.“ Weiter schreibt der Liberale: „Ihre Sorge und auch Ihre Frustration kann ich gut verstehen. Die aktuelle Krise stellt unsere Wirtschaft und Ihre Branche vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es aber, dass die Politik diese Sorgen ernst nimmt und geeignete Lösungen anbietet.“

Timo Hildebrand hilft Yoga in der Pandemie

Für Rossnagel und 1000 andere professionelle Yogalehrer, die sich der Initiative angeschlossen haben, ist das Balsam auf die geschundene Seele. Dabei geht es den Yogis und Yoginis nicht um ihr eigenes (wirtschaftliches) Wohl, wie Rossnagel versichert: „Wenn Sportvereine, Fitness- und Yogastudios geschlossen sind, machen die meisten Menschen keinen Sport. Dies gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Hoffnung, die Pandemie mit Hilfe der Impfungen in den Griff zu bekommen.“ Über die Wirkung des Yoga gibt es keine zwei Meinungen. Auch der frühere VfB- und Nationaltorspieler Timo Hildebrand, bestätigt: „Yoga hilft mir in dieser Zeit meinen Körper und Geist in Balance zu halten.“

Für Rossnagel und seine Mitstreiter steht jedoch noch mehr auf dem Spiel. Dabei bezieht der Yogalehrer aus Stuttgart sich auf Erkenntnisse der Ohio State University, die jüngst in der Fachzeitschrift „Perspectives on Psychological Science“ veröffentlicht wurden. Darin heißt es: Je schlechter es den Menschen gehe, desto schlechter wirke die Impfung. Die US-Forscher fordern deshalb, dass die Menschen Sport machen und gegen den Stress meditieren sollen. Und Rossnagel, der ein Studio in Wangen betreibt, setzt noch oben drauf: „Wir fordern von den Entscheidern ein Ende der Symbolpolitik und eine neue Strategie in dieser Pandemie.“

Bei Christian Lindner stößt das auf offene Ohren: „Marktwirtschaft und gesellschaftliches Leben können nicht dauerhaft an den Tropf des Staates gehängt werden. Wir brauchen also einen Perspektivplan für die schrittweise Öffnung. Die Regierung muss dazu klare und regional differenzierte wenn-dann-Bedingungen vorlegen, mit denen eine Rückkehr ins öffentliche Leben wieder möglich wird. Dort, wo die Fallzahlen niedrig sind, müssen die Menschen eine Öffnung erwarten dürfen.“

Runder Tisch bei Eisenmann

Rossnagel ist nun gespannt, ob diese Positionen auch in der Landesregierung auf fruchtbaren Boden fallen. Immerhin hat sich Kultusministerin Susanne Eisenman in der Vergangenheit sehr offen und interessiert beim Thema Yoga gezeigt. So kommt es nicht von ungefähr, dass in ihrem Ministerium an diesem Montag (12 Uhr) an einem Runden Tisch über „Fitness in Zeiten von Corona“ mit dem CDU-Abgeordneten Matthias Miller (Böblingen) sowie Betroffenen diskutiert wird. „Aufgrund der derzeitigen Situation stehen Fitnessstudios, Tanzschulen und Yoga-Schulen vor vielen Fragen und Herausforderungen. Wann darf die Branche wieder auf Umsätze hoffen? Welche Möglichkeiten von staatlicher Unterstützung existieren?“, sagt Miller.

Ralf Rossnagel hofft, dass er in diesem Kreis „zu Wort kommt“. Selbst, wenn nicht, dürfte seine Botschaft gehört werden. „Denn gleichzeitig zum Runden Tisch verschickt unsere Initiative an diesem Montag in einer konzertierten Aktion einen offenen Brief an die Regierenden und die Oppositionsparteien in Berlin, alle Länder-Chefs, Abgeordnete in Bund und Land sowie an die Akteure in den Landkreisen und Kommunen.“ Zu lesen bekommen die Politiker dann folgendes: „Betrachten Sie Yogastudios nicht als Pandemietreiber (was sie nicht sind und nie waren), sondern als Partner, die helfen, Menschen gesund durch die Krise zu bringen. Dasselbe gilt für Vereine und Fitnessstudios. Und ermöglichen Sie uns, auch während der Pandemie unseren Beruf auszuüben. Die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen ist für uns selbstverständlich.“