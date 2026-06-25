Eine Petition für mehr Schutz von Frauen vor Gewalt ist vor dem Bundestag an die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken übergeben worden. Mehr als 336.000 Menschen haben unterzeichnet - auch Collien Fernandes kam spontan dazu. Der Forderungskatalog trägt ihren Namen.
Collien Fernandes (44) ist überraschend zur Übergabe einer Petition für mehr Schutz von Frauen vor Gewalt erschienen. Vor dem Bundestag in Berlin wurde der Forderungskatalog am Mittwoch an die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken übergeben - er trägt den Titel "In Solidarität mit Collien Fernandes - 10 Forderungen an die Bundesregierung". Mehr als 336.000 Menschen haben unterzeichnet, wie die Organisation HateAid mitteilte, die Betroffene digitaler Gewalt unterstützt. Die Schauspielerin und Moderatorin kam nach eigenen Angaben spontan dazu.