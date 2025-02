Petition des Chors Gospel im Osten: Chor bangt um sein Domizil in der Friedenskirche

Chor bangt um sein Domizil in der Friedenskirche

1 Gospel im Osten probt in der Friedenskirche. Foto: Tatjana Eberhardt

Seit 2014 ist die Friedenskirche nahe dem Stöckach die Heimatadresse des Chors Gospel im Osten. Die Konzerte und Gottesdienste sind stets gut besucht. Doch jetzt befürchten die Sängerinnen und Sänger, dass „ihre“ Kirche dem kirchlichen Sparkurs zum Opfer fällt.











Link kopiert



Die Mitglieder und das Leitungsteam von Gospel im Osten sind entsetzt: „Mit Befremden und Fassungslosigkeit haben wir die Entscheidung der Pfarrschaft des Kirchendistrikts Stuttgart-Ost zur Kenntnis genommen, die Friedenskirche Stuttgart für verzichtbar zu erklären“, schreiben sie an den evangelischen Gesamtkirchengemeinderat in Stuttgart. In einer Petition, die auch online ausgefüllt werden kann, fordern sie: „Wir bitten Sie herzlich und dringend, sich dieser Empfehlung der Pfarrerschaft Stuttgart-Ost, die Friedenskirche Stuttgart für verzichtbar zu erklären, nicht anzuschließen!“