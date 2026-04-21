Petersberger Klimadialog: Abkehr vom Öl? Schneider hofft auf Fortschritt in der Krise

Der Klimaschutz kam in den vergangenen Jahren nur langsam voran. Ändert sich jetzt etwas durch die hohen Preise für Öl und Gas? Thema bei einer internationalen Konferenz in Berlin.
Berlin - Umweltminister Karsten Schneider erwartet vom aktuellen Energiepreisschock einen Schub für den Klimaschutz. "Die Klimapolitik liefert die Lösungen, damit die nächste fossile Energiekrise weniger weh tut", sagte der SPD-Politiker kurz vor Beginn des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Dort beraten ab heute mehr als 30 Staaten, wie die Überhitzung der Erde gebremst werden kann. Zentrales Thema ist der Umstieg von klimaschädlichen Energien wie Öl, Kohle und Gas auf Erneuerbare – auch mit Blick auf den Iran-Krieg.