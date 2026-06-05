Peter Sehringer ist tot: Im Zweifel ein Wolf – zum Tod des Stuttgarter Malers Peter Sehringer

Früh durch die Staatsgalerie Stuttgart geehrt, ist der Maler Peter Sehringer am 12. Mai gestorben. Auf Wunsch der Angehörigen wird die Nachricht erst jetzt öffentlich.

2018 malt Peter Sehringer Helden einer anderen Zeit. Und doch zeigt sein Großformat „Pozzo“, seinerzeit Blickfang einer Soloschau in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart, Figuren aus einer jüngsten Vergangenheit, die ihre Heroen durch die „Matrix“ geschickt hat und mit der „Kill Bill“-Ästhetik selbst den Spätwestern zum netten Stelldichein degradierter Pistoleros macht.

Vertraut und fremd wirkt das „Pozzo“-Trio, erinnernd auch an die verlorenen Gestalten in den „Leutnant Blueberry“-Comics. Zugleich scheint ein dreifaches Selbstbildnis nicht ausgeschlossen. „Allein gegen die Zeit“ ist seinerzeit die Kritik unserer Zeitung überschrieben.

Schlüsselwerk von Peter Sehringer: „Pozzo“ – 2018 in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart präsentiert Foto: Peter Sehringer

Peter Sehringer, 1958 in Brombach geboren, Absolvent der Kunstakademie Stuttgart und durch die Staatsgalerie Stuttgart und ihren damaligen Direktor Christian von Holst 2001 früh umfassend geehrt, versteht das Künstlersein als ein sich Aussetzen, als Härte – und antwortet mit künstlerischen Mitteln: „Unter den Tieren, die seinen Bilderkosmos kreuzten“, schreibt Schlichtenmaier-Mitlenker Günter Baumann, „kürte der Maler den Wolf als sein Alter ego“.

Und Baumann fährt fort: „Das Repertoire des malenden Beobachters Peter Sehringer war unerschöpflich – vom Ungewohnten bis zum scheinbar Vertrauten, vom abstrahierten Detail floraler Welten bis zur konkreten Silhouette einer Wildwest-Postromantik schien ihm alles darstellungswürdig: in kleinen Capriccios oder im monumentalen Format auf Holz oder Acrylglas.“

Peter Sehringers Figuren irritieren mit Distanz

Die Einsamkeit der Spätwestern-Mythologie kontert Sehringer mit seinen „Schüttbildern“ – der Farbe vertrauend, der offenen Form eher staunend folgend. Am 12. Mai ist Peter Sehringer nach schwerer Krankheit gestorben. Auf Wunsch der Angehörigen wird die Nachricht erst jetzt öffentlich. In Erinnerung bleibt nicht zuletzt sein Beharren im Blick – als Spiegel auch eines Beharrens darauf, dass Malerei eine eigene Welterfahrung möglich macht. „Die Blumen“, schreibt Günter Baumann, „entfalteten sich dabei in makroskopischer wie mikroskopischer Durchdringung, die Figuren irritieren mit mal sinnlichen, mal distanzierten Posen und meist vom männlichen Blickwinkel aus, auch wenn er eine mythische Distanz wahrte“.