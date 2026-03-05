Peter Schneider gestorben: Peter Schneider – am Scheideweg der Utopie

Peter Schneider hat die Geschichte der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der Bundesrepublik nicht nur beschrieben, sondern existenziell erfahrbar gemacht.
Die Wege eines K-Gruppenmitglied in den Zeiten der 68er-Revolte konnten so unergründlich sein, wie der theoretische Untergrund, über den sie führten. Aus den einen wurden liberal-konservative Ministerpräsidenten, aus anderen rechtsradikale Propagandisten. Und dann gibt es noch jemand wie den Schriftsteller Peter Schneider, der hellsichtig die Scheidewege der Utopie markiert hat.