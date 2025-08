Peter Phillips: Enkel von Queen Elizabeth gibt Verlobung bekannt

Steht hier die nächste prunkvolle Royal-Hochzeit ins Haus? Peter Phillips (47), der Sohn von Prinzessin Anne (74), ist verlobt. In einer offiziellen Erklärung, die dem "Hello!"-Magazin vorliegt, heißt es: "Mr. Peter Phillips, der Sohn Ihrer Königlichen Hoheit der Princess Royal und Kapitän Mark Phillips, und Ms. Harriet Sperling, Tochter des verstorbenen Mr. Rupert Sanders und Mrs. Mary Sanders aus Gloucestershire, haben heute ihre offizielle Verlobung bestätigt."

Zweite Ehe für Peter Phillips

Für Peter Phillips ist es schon die zweite Ehe. Im Jahr 2008 heiratete er Autumn Kelly (47). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Im Februar 2020 gaben sie ihre Trennung bekannt und wurden ein Jahr später geschieden.

Peter Phillips und die Krankenschwester Harriet Sperling sollen seit einem Jahr liiert sein. Im Mai 2024 traten sie erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Ihre künftige royale Verwandtschaft wie Schwiegermutter Prinzessin Anne oder ihre zukünftige Schwägerin Zara Tindall (44) sowie Königin Camilla (78) lernte Sperling bereits bei royalen Events wie dem Pferderennen Royal Ascot kennen. Laut des "Hello!"-Magazin hat auch Sperling bereits eine Tochter, die auf den Namen Georgia hört.

Auch König Charles und Prinz William freuen sich

In der heutigen Ankündigung der Verlobung heißt es auch: "Ihre Majestäten der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales wurden über die Ankündigung informiert." Die Familien der Frischverlobten seien "hocherfreut über die wunderbare Nachricht" gewesen. Ein Datum für die Hochzeit steht derzeit noch nicht fest.

Die Bekanntgabe der Verlobung von Peter Phillips und Harriet Sperling erfolgt nur einen Tag, nachdem die Nichte von Prinzessin Diana (1961-1997), Lady Eliza Spencer (33), ihrerseits ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Channing Millerd bekannt gegeben hat. Die frohe Botschaft verkündete sie am vergangenen Donnerstag in einem Instagram-Post, der Impressionen des romantischen Antrags in einer traumhaften Dinner-Kulisse mit Blick auf das Meer auf Santorini zeigt.