1 Peter Maffay ist bald bei „The Voice of Germany“ zu sehen (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Die zwölfte Staffel von „The Voice of Germany“ soll ab August donnerstags und freitags laufen – und Peter Maffay wird erstmals als Coach dabei sein.















– Rocksänger Peter Maffay (72, „So bist du“) wird erstmals Coach bei „The Voice of Germany“. Das kündigte die Sendergruppe ProSiebenSat.1 am Donnerstag an. „Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente „The Voice of Germany“ als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen. Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super“, erklärte Maffay laut Mitteilung.

Neben dem Alt-Rocker kehren Rea Garvey (49, „Supergirl“) und Stefanie Kloß (37) von der Band Silbermond („Das Beste“) auf die roten Stühle der Castingshow zurück. Urgestein Mark Forster (38, „Wir sind groß“) komplettiert die prominenten Coaches. Zuletzt hatten Nico Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding angekündigt, „The Voice“ zu verlassen.

Die zwölfte Staffel soll ab August donnerstags und freitags laufen. Die Dreharbeiten beginnen kommende Woche in Berlin. Moderiert wird die Show von Thore Schölermann und Melissa Khalaj, die Lena Gercke ersetzt.