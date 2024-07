Peter Maffay in Stuttgart: Was Sie zu seinen beiden Konzerten auf dem Wasen wissen sollten

1 Peter Maffay tourt durch zehn Städte – am Montag, 15. Juli, und Dienstag, 16. Juli, ist er auch in Stuttgart. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Bernd Wüstneck

Am kommenden Montag und Dienstag tritt Peter Maffay auf dem Cannstatter Wasen auf. Gibt es noch Karten? Wie läuft die Anreise? Und wann ist Einlass? Die wichtigsten Fragen und Antworten.











Seit fünfeinhalb Jahrzehnten rockt er Stadien und Arenen, in diesem Sommer geht Peter Maffay auf Abschiedstournee. Die führt ihn auch nach Stuttgart: An gleich zwei Abenden ist der 74-Jährige auf dem Cannstatter Wasen zu Gast – kurz bevor die australische Heavy-Metal-Band AC/DC am Mittwoch an gleicher Stelle (aber nicht auf der selben Bühne) „Highway to Hell“ oder „Back In Black“ anstimmt. Was bisher über die beiden Auftritte von Peter Maffay bekannt ist: