Peter Maffay : Beim Toben mit Frau und Tochter: Sänger zieht sich Beule zu

Auch mit 75 Jahren tobt Peter Maffay noch gerne mit seiner Familie herum. Dabei nimmt er sogar Verletzungen in Kauf. In einem Interview plauderte der Musiker jetzt über sein Familienglück.

Musik-Legende Peter Maffay mag inzwischen 75 Jahre alt sein, doch vom Erwachsensein hält er immer noch nicht viel. Wie er in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" verriet, spielt er zum Beispiel noch immer gerne mit seiner Familie - trotz schmerzhafter Konsequenzen: "Vor zwei, drei Tagen haben Hendrikje und ich uns durch die Wohnung gejagt - bis ich gegen eine Tür gelaufen bin. In dem Moment war das für sie und Anouk natürlich ein großer Spaß, die haben sich totgelacht. Die Beule habe ich allerdings noch immer", erzählte der Musiker. Verletzungsbedingt sagte er zwei für den 24. und 25. April geplante Autogrammstunden ab.

Der Rocksänger hat sich nie ganz vom Kindlichen verabschiedet und empfiehlt das auch anderen. "Ich glaube, ich bin auch heute noch ganz gerne ein Kindskopf. Sicherlich nicht durchgehend, das wäre auch nicht zu ertragen", so Maffay weiter. Er ergänzte: "Weil in der Kindlichkeit, in der Unbekümmertheit, eine solche extrem schöne Qualität verborgen liegt, die man nie aufgeben sollte."

Lesen Sie auch

Die Faszination der kindlichen Unschuld

Besonders fasziniert ihn die unvoreingenommene Art seiner sechsjährigen Tochter Anouk: "Es ist so faszinierend, wie offen und unbekümmert sie in ihr Leben hineinstapft, weil sie noch keine Verletzungen hat, weil sie noch nie betrogen wurde und nichts Schlimmes erlebt hat." Darin liege auch eine große Verantwortung: "Sie davor zu bewahren in einer Welt, die gerade ziemlich aus dem Leim geht." Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (38) schreibt Maffay Kinderbücher, die von der gemeinsamen Tochter inspiriert sind. Die beiden heirateten im April 2022, nachdem sie im November 2018 Eltern geworden waren.

Im Gespräch mit der Zeitung reflektierte Maffay auch über seinen Kult-Song "Es war Sommer", in dem ein 16-Jähriger nach der Nacht mit einer 31-Jährigen zum Mann wird. Anders als seine Songfigur habe er selbst sich nach seinem ersten Mal nicht spontan erwachsen gefühlt: "Ich glaube, dieses Gefühl von Erwachsensein hängt nicht von einem einzigen Erlebnis ab. Das ist ein Mosaik von vielen, vielen Einschnitten."