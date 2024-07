Peter Maffay, AC/DC und Pink: Jetzt beginnt der Konzert-Wahnsinn in Stuttgart

6 Am Montagvormittag wird auf dem Wasen noch fleißig gearbeitet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auf dem Cannstatter Wasen haben hunderte Helfer in den vergangenen Tagen an zwei Konzertbühnen gearbeitet. Nun ist alles bereit.











Die Vorbereitungen für den Stuttgarter Konzertsommer laufen vor allem auf dem Cannstatter Wasen auf Hochtouren. Offizielle Pressetermine vor dem Beginn der Konzerte gibt es nicht, das Gelände ist abgesperrt. Denn der parallel zueinander stattfindende Aufbau von gleich zwei großen Konzertbühnen sollte nicht gestört werden. Insgesamt vier prominente Konzerte finden an nur fünf Tagen im Stuttgarter Neckarpark direkt nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft statt. Am Montag und Dienstag kommt Peter Maffay mit seiner Abschiedstournee auf den Cannstatter Wasen. An selber Stelle, aber auf einer anderen Bühne, spielt am Mittwoch die australische Band AC/DC. Und schließlich rockt am Freitag die Sängerin Pink im Stadion.