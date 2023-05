1 Peter Fox meldet sich mit einem neuen Album zurück. Foto: dpa/Soeren Stache

Mit seinem „Haus am See“ landete Peter Fox im Jahr 2008 einen großen Hit. Heute blickt der 51-jährige Sänger aus Berlin mit anderen Augen auf den Song – und das Leben an sich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Berliner Sänger Peter Fox kann seinem Hit „Haus am See“ nichts mehr abgewinnen. „Es gibt zwar so eine klassische Sehnsucht nach Familie und Zuhause und Ankommen, die ‚Haus am See’ bedient, aber inzwischen weiß ich: Man kommt nicht an, und dann ist alles toll – das ist Bullshit“, sagte der 51-Jährige dem „Spiegel“ laut Mitteilung vom Dienstag. Das Lied war im Jahr 2008 erschienen.