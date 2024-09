Peter Fox im Görlitzer Park: Gratis-Konzert in Deutschlands berüchtigtstem Park

(tj/spot) 21.09.2024 - 17:19 Uhr , aktualisiert am 21.09.2024 - 17:19 Uhr

Gratis-Konzert in Deutschlands berüchtigtstem Park

Der Berliner Dancehall- und HipHop-Musiker Peter Fox (53), bekannt als einer der Frontmänner der Band Seeed, gibt am heutigen Samstagabend (21. September) ein Gratis-Konzert im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Gemeinsam mit anderen Hauptstadt-Musikern will er dort ab 18 Uhr eine rauschende "Blockparty" zelebrieren - nicht zuletzt, um den notorischen Negativschlagzeilen über den angeblichen Kriminalitätsschwerpunkt etwas Positives entgegenzusetzen.