Peter Boch als RTL-Star: Pforzheims OB auf Undercover-Einsatz

1 Praktikant Timo hilft Axel Schönthaler von den Technischen Diensten der Stadt Pforzheim. Foto: Stadt Pforzheim/RTL

Für eine RTL-Sendung hat sich Peter Boch unerkannt bei Feuerwehr, Hort und Technischen Diensten eingeschmuggelt. Er ist er erste Politiker, der das wagt.











Timo steht im Hoodie auf einer Leiter und darf Axel Schönthaler von den Technischen Diensten der Stadt Pforzheim das Werkzeug anreichen. Was Schönthaler nicht weiß: Sein Praktikant ist gar kein Langzeitarbeitsloser, der hier in Pforzheim im Rahmen einer angeblichen RTL-Sendung namens „Die Stadtentdecker“ um eine Jobchance kämpft. Das wurde ihm nämlich gesagt. Doch in Wahrheit heißt Timo Peter Boch, ist Pforzheims Oberbürgermeister und damit Schönthalers oberster Chef.