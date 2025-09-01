Pete Doherty erzählt von Sucht: Pete Doherty geht wieder mit Babyshambles auf Tournee

Nach elf Jahren geht die Band Babyshambles wieder auf Tournee. Sänger Pete Doherty räumt ein, dass es Vorbehalte gibt, und spricht über seine Suchtprobleme.
London - Die britische Band Babyshambles hat eine Reuniontour angekündigt. Die Musiker um Frontmann Pete Doherty werden erstmals seit elf Jahren wieder gemeinsam auf Tournee gehen. Anlass ist das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "Down In Albion". Auf Instagram kündigte das Quartett für November und Dezember zehn Konzerte in Großbritannien an. Ob es danach weitergeht, ließen die Babyshambles zunächst offen.