Pete Davidsons Partnerin Elsie Hewitt: Zahn-OP kurz nach der Geburt

Kaum ein Kind zur Welt gebracht, schon beim Zahnarzt: Model Elsie Hewitt musste nur einen Tag nach der Geburt der Tochter mit Pete Davidson zur Weisheitszahn-OP. Auf Instagram nimmt sie die kuriose Situation mit Humor.

Das Leben als frischgebackene Mutter hatte sich Elsie Hewitt (29) wohl etwas anders vorgestellt. Nur einen Tag nachdem sie und Comedian Pete Davidson (32) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßten, saß das Model bereits beim Zahnarzt - ein Weisheitszahn musste raus. Auf Instagram teilte Hewitt in einer Story ein Selfie aus dem Auto, das sie mit ihrer neugeborenen Tochter nach dem Eingriff zeigt, wie "People" berichtet.

Mit trockenem Humor kommentierte die 29-Jährige das ungewöhnliche Timing: "Wer musste noch am Tag nach der Geburt direkt im Krankenhaus einen Weisheitszahn entfernen lassen?" Die sarkastische Frage an ihre Follower dürfte bei vielen für Schmunzeln gesorgt haben.

Scottie Rose ehrt verstorbenen Großvater

Am 12. Dezember erblickte die kleine Scottie Rose Hewitt Davidson das Licht der Welt. Knapp eine Woche später verkündeten die stolzen Eltern die frohe Nachricht auf Instagram. "Unser perfekter Engel kam am 12.12.2025 zur Welt", schrieb Hewitt zu mehreren Bildern der Familie auf Instagram. "Mein bisher bestes Werk, ich bin voller Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit." Die Fotos zeigen die frischgebackenen Eltern, wie sie ihre dick eingepackte Tochter im Arm halten. Das Gesicht der Kleinen schützen sie mit einem weißen Herz-Emoji.

Der Name des Mädchens trägt eine besondere Bedeutung: Scottie ist laut "People"-Magazin nach Pete Davidsons verstorbenem Vater Scott Matthew Davidson benannt, einem Feuerwehrmann aus New York City, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ums Leben kam. Rose ist Elsie Hewitts zweiter Vorname.

Bereits die Schwangerschaft hatte Hewitt im Juli auf Instagram mit einem augenzwinkernden Kommentar verkündet: Nun wisse ja jeder, dass sie Sex gehabt hätten. Zu den damaligen Posts gehörten gemeinsame Bilder mit Davidson, ein Ultraschallfoto und diverse Memes. Auch ein Video, als das Paar sein Baby auf dem Monitor sieht, teilte die werdende Mutter mit ihren Followern.