1 Glückliche Kühe auf der Weide. Doch nicht alle Rinder haben diesen Auslauf. Foto: Roberto Bulgrin/

Die Tierrechtsorganisation Peta will eine Landwirtschaft ohne Tierhaltung. Ein Dorn im Auge ist ihr besonders die Anbindehaltung von Kühen. In Baden-Württemberg hat sie jetzt sieben Höfe angezeigt.









Eine Kampagne gegen die Anbindehaltung von Kühen startet zurzeit der Tierrechtsverband Peta in Süddeutschland. Wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierwohl wurden 26 Höfe in Baden-Württemberg und Bayern angezeigt. Im Großraum Stuttgart hat es mindestens zwei Höfe getroffen, einer in Owen im Kreis Esslingen und einer in Deckenpfronn im Kreis Böblingen. Insgesamt waren es sieben im Land.