1 Die Haltung von Geierschildkröten ist in Deutschland verboten. Foto: dpa/Stephan Jansen

Nach dem Fund des seltenen Reptils in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) fordert die Tierrechtsorganisation ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren.











Link kopiert



Wem gehört die Geierschildkröte, die am Montagmorgen auf einem Feldweg in Weilheim/Teck gefunden wurde? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise auf den Halter des mutmaßlich ausgesetzten Tieres liegen den Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen bislang aber nicht vor. Geierschildkröten sind in Deutschland nicht heimisch, die Reptilien leben eigentlich am Grund stiller Gewässer der Südstaaten der USA. Ihre Einfuhr ist seit einigen Jahren verboten, die Haltung nur in strengen Ausnahmefällen erlaubt.