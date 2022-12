1 Nackter Protest: So sieht das Werbeplakat der Tierschützer aus. Foto: Peta/Brian Bowen Smith

US-Schauspielerin Alicia Silverstone hat sich erneut für eine Werbekampagne der Tierschutzorganisation Peta nackt fotografieren lassen. Die Tierschützer haben für ein Anti-Tierleder-Kampagne eine knapp neun Meter hohe Werbefläche auf dem Times Square in New York gebucht. Der Slogan der Werbekampagne lautet: „Sei kein Idiot. Kleide dich vegan.“

Die Botschaft richtet sich an die Weihnachts-Kundschaft, die rund um den zentralen Platz in der US-Metropole einkaufen geht. Anstatt Tiere für Leder zu töten, solle man lieber auf Apfel-, Feigen- und Kaktusleder umsteigen.

Alicia Silverstone posiert auf dem Foto vor Kakteen in einer Wüstenlandschaft. In einem YouTube-Video sagt der Hollywood-Star, dass sie sich bisher weder fürs Fernsehen noch für Kinofilme ausgezogen. „Ich habe es für Peta getan“, sagt Silverstone. „Wenn ich mich erst ausziehen muss, damit ihr euch für Tiere interessiert, dann mache ich eben genau das.“ Der hohe Bedarf an Wasser, Futter, Erdöl und Energie für Transport sowie Herstellung von Leder sei einfach nicht nachhaltig. „Unsere Erde verkraftet das nicht länger.“

Hollywood-Star als Werbe-Ikone

Laut Peta ist die Herstellung von Rindsleder knapp zehn Mal schädlicher für die Umwelt als pflanzliches Leder und trage deutlich mehr zu Klimawandel, Wasserverschmutzung und CO2-Ausstoß bei. Auch seien 80 Prozent der abgeholzten Wälder im Amazonas-Regenwald auf die Tierzucht zurückzuführen.

Alicia Silverstone ist vor allem durch ihre Rolle in der Teenager-Komödie „Clueless – Was sonst!“ bekannt geworden und spielte Batgirl in „Batman und Robin“. Sie trat außerdem in Musikvideos der Band Aerosmith auf und sang im Broadway-Musical „Die Reifeprüfung“.

Bereits vor rund sechs Jahren hatte sich die Schauspielerin für die Tierschützer ausgezogen. Damals ging es darum, Verbraucherinnen und Verbraucher für Tiermisshandlungen in Schafsställen zu sensibilisieren.