Nach Kroko-Alarm in Kirchheim unter Teck So sehen die Kroko-Attrappen aus den Bürgerseen aus

Das Rätsel um die Krokodilsichtungen in den Bürgerseen bei Kirchheim/Teck ist nun gelöst. Es handelte sich um Plastiktiere, die in den Seen schwammen, und nicht um eine Verwechslung.