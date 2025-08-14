Pessar mit Widerhaken: Stuttgarter will Vergewaltiger mit Penis-Falle abschrecken

Bieten „Penis-Fallen“ mit scharfen Widerhaken Schutz vor Vergewaltigung? Ein Mediziner aus Stuttgart ist davon überzeugt – doch er stößt auf heftige Kritik.

Es passiert jeden Tag. Sexuelle Übergriffe, Nötigung, Vergewaltigung: Fast 40 Mädchen und Frauen in Deutschland werden jeden Tag Opfer einer schweren Sexualstraftat. Mit 13.320 Fällen wurde im Jahr 2024 ein erneuter Höchststand erreicht, die Zahl stieg das sechste Jahr in Folge. Beschämend, erschreckend – und mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Doch was tun? Das hat sich in den vergangenen Monaten auch der Stuttgarter Mediziner Urs Schneider überlegt: „Jedes Mal, wenn ich Meldungen über Vergewaltigungen in der Zeitung lese, erschreckt mich das und treibt mich um.“ Nicht zuletzt, weil er zwei Töchter habe.

Eigentlich forscht Schneider am Fraunhofer-Institut im Bereich Gesundheitstechnologien und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Prothesen. Doch es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf, wie man Vergewaltiger von ihren Taten abhalten könnte: „Meine Überlegung war: Wo ist ein Mann am verletzlichsten? Die Antwort: im Genitalbereich.“ Also suchte er nach Hilfsmitteln, die Täter an ihrem empfindlichsten Organ verletzen und so abschrecken könnten.

Der Mediziner Urs Schneider forscht am vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Foto: Paasch

Penis-Falle: Wo ist Mann am verletzlichsten?

Bei der Recherche wurde er fündig: „Die Ärztin Sonet Bryant hat in Südafrika bereits vor 20 Jahren eine Art Penis-Falle entwickelt.“ Bei ihrer Arbeit in den Townships habe sie ständig vergewaltigte Frauen behandelt, deren Leid erlebt und etwas ändern wollen. Die verzweifelte Aussage eines Opfers – „wenn ich da unten bloß Zähne hätte“ – habe schließlich den Impuls gegeben: Bryant entwickelte „Rape-aXe“, eine Hülse aus schleimhautverträglichem Latex, die wie ein Tampon in die Vagina eingeführt wird. Und diese Art Pessar hat es in sich.

Auf der Innenseite befinden sich messerscharfe Widerhaken, die sich beim Eindringen schmerzhaft in den Penis des Täters bohren. Nach einer Vergewaltigung, so die Hoffnung der Erfinderin, wäre der Täter leicht zu identifizieren, weil er ärztliche Hilfe benötigt. Außerdem könne allein die Existenz solcher Fallen und das Wissen darum potenzielle Vergewaltiger abschrecken.

Eine gute, wirksame Idee? Schneider ist davon überzeugt – wobei es von Frauenorganisationen heftige Kritik hagelt. Schon allein deshalb, weil Vergewaltigung nicht auf vaginalen Geschlechtsverkehr beschränkt ist, sondern oral, anal, mit Fingern und Gegenständen stattfinden kann. Außerdem gibt es zahlreiche weitere erzwungene sexuelle Handlungen.

Warnung an Männer – oder Schnapsidee?

Der Mediziner schätzt die „Penis-Falle“ dennoch als geeignete „Warnung an Männer“ ein: „Wenn sie damit rechnen müssen, dass eine Frau so etwas trägt, überlegen es sich potenzielle Täter zweimal, ob sie einen Überfall wagen.“ Hilfe erwartet er sich auch für Vergewaltigungsopfer, die sich nach dem traumatischen Erlebnis abends kaum noch auf die Straße trauen. „Das kann den Frauen wieder mehr Sicherheit geben“, sagt Schneider.

Allerdings: Ganz ausgereift sei die Latex-Hülse noch nicht. „Ihr Umfang ist zum Beispiel zu klein“, erklärt Schneider. Bisher seien vom Prototyp von einem kleinen Start-up 5000 Stück hergestellt worden: „Dort kann man online bestellen.“ Für die Massenproduktion fehle es bisher aber an Kapital, der Preis ist dementsprechend: etwa 15 Euro – sehr teuer, zumal für ein Einmalprodukt.

Ist „Penis-Falle“ juristisch gesehen Notwehr?

Dass die „Penis-Falle“ innerhalb kürzester Zeit flächendeckend auf den Markt kommt, ist somit quasi ausgeschlossen. Schon allein aus finanziellen und technischen Gründen. Auch müsse hierzulande erst mal die rechtliche Lage geklärt werden, schränkt Schneider ein – wäre der Einsatz des verletzenden Pessars als Notwehr zu werten – oder eventuell als Körperverletzung des Täters?

Klar ist: Der Stuttgarter möchte mit Julia Wege, Professorin für Sozialarbeit und Gesundheit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, eine Studie über die Chancen und Risiken dieser Abschreckungsmöglichkeit in Auftrag geben. Dazu gab es mit dem baden-württembergischen Sozialministerium „einen Austausch auf Fachebene“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Ministerium. Gefördert werde das Projekt jedoch nicht.

Für ihre Studie wollen die Wissenschaftler anonym Vergewaltigungsopfer, aber auch junge Frauen und Männer befragen – und die Akzeptanz der Pessare untersuchen. Zudem möchte Schneider generell ausloten, ob es in Sachen Abschreckung weitere Möglichkeiten gibt. „Mein Ansatz ist aber nicht nur technischer Art“, sagt der Mediziner. Er wolle eine breite Diskussion in Gang bringen – „denn sexuelle Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem“. Es brauche insgesamt mehr Aufklärung.

Tabea Konrad ist Psychologin beim Stuttgarter Frauenberatungszentrum Fetz. Foto: Paasch

Kritik an der Penis-Falle: Verantwortung wird Frauen zugeschoben

Den letzten beiden Aussagen kann Tabea Konrad vom Stuttgarter Frauentherapie- und Beratungszentrum (Fetz) sicher zustimmen. Insgesamt übt sie, wie weitere Frauenorganisationen, aber harsche Kritik an Schneiders Idee. „Da wird die Verantwortung doch wieder den Frauen zugeschoben“, sagt sie und betont, dass diese stattdessen eindeutig und allein bei den Tätern liegt. Frauen würde nahegelegt, sie sollten in ständiger Alarmbereitschaft sein und „auf sich aufpassen“.

Die Schutzfunktion eines solchen Pessars sei ohnehin nicht gegeben: „Es verhindert die Vergewaltigung ja nicht.“ Wenn die Falle zuschnappt, ist die schreckliche Tat bereits passiert. „Und sexuelle Gewalt ist doch weit mehr als vaginale Penetration“, führt Konrad weiter aus. Womöglich führe die Verletzung des Täters zudem zu einer Eskalation, im schlimmsten Fall zum Tod der Frau. Es könne auch passieren, dass ein Täter Anzeige wegen Körperverletzung erstatte und vor Gericht behaupte, der Sex sei einvernehmlich gewesen.

Bei Vergewaltigungen kommen Täter oft aus dem direkten Umfeld

Überhaupt gehe Schneider von falschen Voraussetzungen aus. „Die meisten Vergewaltigungen passieren im direkten Umfeld“, so Konrad. Die Täter seien nicht die großen Unbekannten, die einem nachts auf dem Nachhauseweg auflauern – das sei ein Mythos. „Es sind stattdessen Partner oder Ex-Partner, Freunde, Bekannte, Kollegen.“ Und bei „gewalttätigen Beziehungspartnern“ sei vom Einsatz eines solchen Pessars „klar abzuraten“. Die Gefahr für die Frau sei zu groß.

Auch einen Abschreckungseffekt durch die „Penis-Falle“ kann Tabea Konrad nicht erkennen. Weitaus zielführender schätzt sie Selbstverteidigungskurse ein – und bei einem gewalttätigen Umfeld den sofortigen und konsequenten Kontaktabbruch. Ein weiteres, ganz praktisches Argument gegen das Pessar: „Welche Frau möchte sich so ein Ding vorsorglich einführen? Nach dem Motto: Heute gehe ich aus, heute könnte es gefährlich werden.“﻿ Nach Ansicht von Konrad ist das nicht der richtige Weg, um gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen: „Stattdessen müssen Täterverhalten und gesellschaftliche Machtverhältnisse in den Fokus rücken.“